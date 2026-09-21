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Anadolu basını dar boğazda: yerel medya meclisi Afyonkarahisar'da buluştu

KGK Yerel Medya Meclisi, 45 il temsilcisinin katılımıyla Afyonkarahisar'da toplandı; yerel gazete sayısındaki düşüş ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Anadolu basını dar boğazda: yerel medya meclisi Afyonkarahisar'da buluştu

KGK yerel medya meclisi Afyonkarahisar'da toplandı:

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) düzenlediği Yerel Medya Meclisi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 45 il temsilcisi ve yerel medya mensubunun katılımıyla Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Toplantı, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile KGK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcıların iştirakiyle gerçekleştirildi.

Yerel basının sayısal kaybı ve nedenleri:

Çalıştayda öne çıkan başlıklardan biri, yerel gazete sayısındaki belirgin azalış oldu. Dim, dört sene önce binin üzerinde yerel gazete bulunduğunu, geçen sene sayının 600'ün üzerinde olduğunu, ancak şimdi 400'ün altına düştüğünü vurguladı ve 'Demek ki giderek tükeniyoruz, azalıyoruz' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, bu gerilemeyi hızlandıran etkenler arasında matbaaların kapanması nedeniyle basım süreçlerinde yaşanan ekonomik ve operasyonel zorlukları gösterdi.

Yerel basının üretim maliyetlerindeki artış, dağıtım altyapısının zayıflaması ve rekabete dayalı gelir kayıpları toplantıda detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, ortak basım çözümleri ve yerel reklam gelirlerinin güçlendirilmesi gibi uygulamaya dönük öneriler sundu.

Toplantının gündemi ve çözüm önerileri:

Çalıştayın diğer önemli gündem maddesi, gazetecilik mesleğinin yasal çerçevesiydi. Yerel medya mensupları, hem mesleki haklar hem de hukuki güvence konusunda karşılaşılan eksiklikleri ortaya koydu. Tartışmalarda, meslek örgütleriyle iş birliği, hukuki destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yayıncılığın sürdürülebilirliği için politika önerileri masaya yatırıldı.

Program, KGK'nin 88 ülkedeki dış temsilcilikleri ve Türkiye'nin 81 ilindeki yapılanması çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi ve toplantıda ortaya çıkan görüş ile önerilerin ilgili mercilere iletilmesi temennisiyle sona erdi.

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Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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