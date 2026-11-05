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Germencik'te tepe mevkii'nde toprak kaymalarına karşı çalışma ve çocuk parkı yenilemesi

Burak Zencirci, Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde toprak kaymalarını önlemeye yönelik çalışmaları ile çocuk oyun parkı yenilemesini sahada inceledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Germencik'te tepe mevkii'nde toprak kaymalarına karşı çalışma ve çocuk parkı yenilemesi

Çalışma hazırlıkları:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcıları Koray Aşık ve Onur Kocabaş ile birlikte Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde incelemelerde bulundu.

Göreve geldikleri ilk yıl verilen söz doğrultusunda bölgede tamamlanan yol yapım çalışmalarının ardından, toprak kaymalarının önüne geçilmesine yönelik yapılması planlanan müdahalelerin ön incelemesi gerçekleştirildi. Heyet, saha tespitleri yaparak yapılacak işlerin kapsamını değerlendirdi.

İncelemede teknik ekiplerin görüşleri alınarak önceliklerin belirlenmesi ve uygulama aşamasına yönelik hazırlıkların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Çocuk oyun parkı yenilemesi:

Aynı bölgedeki çocuk oyun parkının tadilatına başlandı ve yenileme çalışmaları sürüyor. Ziyarette parkta yürütülen işler ile çocukların kullanacağı park alanındaki düzenlemeler yerinde incelendi.

Heyet, hem çevre güvenliğine yönelik önlemler hem de parkın kullanım düzenine ilişkin ihtiyaçların tespit edildiğini belirtti ve uygulama sürecinin takip edileceğini kaydetti.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE PARK MAHALLESİ TEPE MEVKİİ’NDE TOPRAK KAYMALARININ ÖNLENMESİNE...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE PARK MAHALLESİ TEPE MEVKİİ’NDE TOPRAK KAYMALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA HAZIRLIKLARI BAŞLARKEN, TADİLATINA BAŞLANAN ÇOCUK OYUN PARKINDA DA YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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