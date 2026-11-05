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Melikgazi’den yatırım fırsatı: 14 arsa ihale ile ekonomiye kazandırılacak

Melikgazi Belediyesi, Erenköy, Becen, Altınoluk, Talas ve Gesi’deki 14 konut ve villa arsasını ihale ile satışa çıkarıyor; ödeme yüzde 25 peşinat, 24 ay vade.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Melikgazi’den yatırım fırsatı: 14 arsa ihale ile ekonomiye kazandırılacak

Melikgazi belediyesi 14 arsa satıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan arsalardan 14 tanesinin ihale yoluyla satışa sunulacağını açıkladı. Söz konusu arsalar Erenköy, Becen, Altınoluk, Talas ve Gesi sınırları içinde yer alan konut ve villa parsellerini kapsıyor.

ihale kapsamı:

Başkan Palancıoğlu, parsellerin ekonomiye kazandırılmasının ve ilçeye yeni yatırımların çekilmesinin hedeflendiğini belirtti. İhalenin düzenleneceği yer Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu olarak duyuruldu. Satıştan elde edilecek gelirlerin ise tekrar ilçenin hizmetlerine aktarılacağı vurgulandı.

ödeme ve başvuru koşulları:

Arsa alımı yapmak isteyen yatırımcılar için sunulan finansman imkânı kapsamında yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçenekleri bulunuyor. İhale 12 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve detaylar için başvuru sahiplerinin https://mgazi.li/43f0af adresindeki dokümanı incelemesi gerekiyor.

Palancıoğlu, ilçenin gelişimine dikkat çekerek tüm ilgilileri ihaleye katılmaya davet etti ve arsaların yatırımcılar ile vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. İhale süreci hakkında bilgi almak isteyenlerin belediye duyurularını ve ilan edilen şartnameyi takip etmesi önem taşıyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ERENKÖY, BECEN, ALTINOLUK, TALAS VE...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ERENKÖY, BECEN, ALTINOLUK, TALAS VE GESİ'DE BULUNAN MÜLKİYETİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NE AİT OLAN 14 ADET KONUT VE VİLLA ARSASININ YAPILACAK İHALE İLE SATIŞA SUNULACAĞINI SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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