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Batrakov'un çift golü Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi 4. hafta adaylığına taşıdı

Galatasaraylı Aleksey Batrakov, Stuttgart mücadelesinde kaydettiği iki golün ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta futbolcusu adayları arasına girdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Batrakov'un çift golü Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi 4. hafta adaylığına taşıdı

Batrakov'un adaylığı öne çıktı:

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı kritik müsabakada sergilediği performans, takımın grup aşamasındaki durumuna olumlu yansıdı.

Karşılaşmanın özeti:

Evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın iki golünü de kaydeden Aleksey Batrakov, galibiyette belirleyici rol oynadı. Attığı goller ve müsabakaya katkısı, Batrakov'un adaylar arasında öne çıkmasını sağladı.

Diğer adaylar:

UEFA'nın haftanın futbolcusu listesinde Batrakov dışında şu isimler de yer alıyor: Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask forması giyen Danimarkalı Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den İspanyol Fabin Ruiz. Bu adaylıklar, 4. haftada öne çıkan farklı takımlardan performansların temsil edildiğini gösteriyor.

Galatasaray için Batrakov'un performansı hem gruptaki morali güçlendiriyor hem de takımın ilerleyen haftalarda saha içi beklentilerini yükseltiyor. Adaylık, oyuncunun lig dışı arenadaki etkisini de teyit eder nitelikte.

GALATASARAY&#039;IN RUS FUTBOLCUSU ALEKSEY BATRAKOV (ARŞİV)

GALATASARAY'IN RUS FUTBOLCUSU ALEKSEY BATRAKOV (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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