Kayseri COP31'de kültürünü ve çevreci ulaşımını dünyaya taşıyor

Kayseri COP31'de yerini alıyor:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentin kültürel, gastronomik ve çevresel değerlerini uluslararası katılımcılarla buluşturacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek zirvede Kayseri, Türkiye'nin yedi bölgesinden seçilen iller arasında yer alıyor.

kültür ve gastronomi tanıtımı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri KAYMEK ve KAYTUR etkinlik programının merkezinde olacak. KAYMEK, geleneksel el sanatları ve el emeği ürünlerini sergileyerek kentin zengin kültürel mirasını uluslararası ziyaretçilere tanıtacak. Sergilenecek eserler Kayseri'nin tarihi üretim geleneklerini ve yerel estetiğini temsil edecek şekilde sunulacak.

KAYTUR ise Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetlerini sunacak; yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışıyla kentin gastronomi kimliği zirve katılımcılarına aktarılacak. Bu programla Kayseri, hem kültürel hem de ekonomik değerlerini uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyor.

ulaşıma ve sürdürülebilir uygulamalar:

Organizasyonun ulaşım ayağında Kayseri Büyükşehir Belediyesi aktif rol üstlenecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından görevlendirilen toplam 20 otobüs, konferans katılımcılarına ring seferleriyle hizmet verecek. Bu araçların 12'si elektrikli olarak belirlendi; böylece Kayseri, COP31'in sürdürülebilir ulaşım hedeflerine somut katkı sunmuş olacak.

Belediyenin bu desteği, uluslararası bir zirvede çevre dostu uygulamaların hem tanıtımına hem de pratik bir çözüm olarak uygulanmasına örnek oluşturacak. Ring seferleriyle sağlanacak erişim altyapısı, konferansın lojistik düzenine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

başkanın mesajı ve katılımı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 çerçevesinde düzenlenecek panellerde Kayseri'nin çevre yatırımlarını, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımını ve yenilenebilir enerji çalışmalarını aktaracak. Başkan Büyükkılıç, kentin çevreye duyarlı belediyecilik uygulamalarından örnekler vererek tecrübelerini uluslararası paydaşlarla paylaşmayı amaçlıyor.

Başkan Büyükkılıç, COP31'de Kayseri'nin tarihini, kültürel mirasını, gastronomisini ve yerel üretim gücünü tanıtacaklarını belirterek, Türkiye'nin ev sahipliği sürecine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kapanış olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uluslararası ziyaretçileri kentin lezzetlerini tatmaya, el emeği ürünlerini keşfetmeye ve şehrin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyor. COP31 gibi küresel bir platformda Kayseri, hem tanıtım hem de sürdürülebilir uygulamaların sergilendiği bir rol üstlenmiş olacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA, ŞEHRİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ, GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNİ, EL SANATLARINI VE ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYACAK. ORGANİZASYONDA ULAŞIM DESTEĞİ DE SAĞLAYACAK OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 20 OTOBÜSÜYLE KONFERANS KATILIMCILARINA HİZMET VERECEK.