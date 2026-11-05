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Bilecik'te şehit Fuat Tuzak'ın kardeşine vefa ziyareti

Yetkililer 1995'te Hakkari'de şehit olan Fuat Tuzak'ın sene-i devriyesinde kardeşi Zeynep Güner'i ziyaret edip bakan ve valinin selamlarını iletti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te şehit Fuat Tuzak'ın kardeşine vefa ziyareti

bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi görevlileri, şehit yakınlarına yönelik bir vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, 1995 yılında Hakkari'de şehit olan Fuat Tuzak'ın vefatının sene-i devriyesi dolayısıyla yapıldı.

ziyaretin kapsamı:

Ziyarette şehidin kardeşi Zeynep Güner evinde ziyaret edilerek taziyeler iletildi ve aileye devlet kurumlarının desteği yeniden hatırlatıldı. Görüşmede, anma ve hatırlama amacıyla yapılan ziyaretin samimi bir buluşma niteliği taşıdığı vurgulandı.

iletilen selam ve mesajlar:

Aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları da ulaştırıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise ziyaret sırasında, 'Aziz şehidimiz Fuat Tuzak’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kıymetli ailesine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, şehit yakınlarına yönelik süreklilik arz eden destek ve anma faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirildi ve ailesine geçmiş olsun dilekleriyle sonlandırıldı.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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