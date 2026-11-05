Büyükkılıç Erciyes'te dağ kızağını test etti: kış turizmine yeni bir yatırım

Erciyes'te test sürüşü yapıldı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde montajı tamamlanan ve sertifikasyon öncesi testleri yapılan dağ kızağı tesisinde incelemelerde bulundu ve parkurda test sürüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda yapılan sürüşün ardından proje yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

İnceleme ziyaretine AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Tesiste tamamlanan çalışmalar ve sertifikasyon süreci:

Outdoor Factory tarafından hayata geçirilen projede montaj çalışmaları ile teknik sistem ve güvenlik donanımlarına yönelik kontroller başarıyla tamamlandı. Tesisin hizmet ve idare binasına ilişkin çalışmaların da sürdüğü belirtilirken belediye yetkilileri, gerekli belgelerin alındığını ve son testlerin tamamlandığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Gerekli testler yapıldı, gerekli belgeler alındı ve en önemli testi de Memduh Başkan yaptı" sözleriyle denetimi özetledi.

Erciyes'in dört mevsim turizm vizyonuna katkı:

Dağ kızağıyla birlikte Erciyes'in yılın 12 ayı turizme hizmet veren bir destinasyon haline getirilmesi hedefleniyor. Tesis; gece sürüşü imkânı, sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilmesi ve otomatik fotoğraf çekim sistemi gibi özelliklerle ziyaretçilere farklı bir eğlence deneyimi sunacak.

Büyükkılıç ayrıca, yüksek irtifa kamp merkezi projesi içinde yer alan atletizm pistinin de tamamlandığını hatırlatarak, "Gençler ne isterse o var" dedi ve yatırımların Kayseri'nin ulusal ve uluslararası turizm konumunu güçlendirmesini amaçladıklarını belirtti. Tesisin tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra hizmete sunulması planlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE MONTAJ ÇALIŞMALARI VE TEST SÜRÜŞLERİ TAMAMLANAN DAĞ KIZAĞI TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "GEREKLİ TESTLER YAPILDI, GEREKLİ BELGELER ALINDI VE EN ÖNEMLİ TESTİ DE MEMDUH BAŞKAN YAPTI. BİZİM GİBİ BÖYLE HEYECANINI YENEMEYENLER BİNDİK, TEST ETTİK VE TAVSİYE EDİYORUZ" DEDİ.