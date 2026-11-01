Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Anadolu bozkırı sis denizine dönüşen manzarayla beyaza büründü

Kırıkkale'de yoğun sis, vadiler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimlerini örterek havadan dron görüntüleriyle Anadolu bozkırının beyaz örtüsünü sergiledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Anadolu bozkırı sis denizine dönüşen manzarayla beyaza büründü

Anadolu bozkırında sis örtüsü

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, İç Anadolu Bölgesi'ndeki bozkırı geniş alanlarda kapladı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı.

Vadiler ve yamaçlarda etkisi:

Sis, bozkır arazisi boyunca yayılarak dağ yamaçlarını ve vadileri örttü; görüntülerde sisin yamaçlar boyunca uzandığı ve alanın büyük kısmının beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü.

Havadan kayıtlarda görülenler:

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin farklı açılardan nasıl yayıldığı ve Dinek Dağı'nın sis içindeki siluetinin öne çıktığı kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki sis tabakasının yayılımını net şekilde ortaya koydu.

Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara

Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri
images

İnönü'de bozulan yol belediye müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı
images

Doğayla iç içe: Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü turizme nefes verdi
images

Kayseri'nin trafik yükünü hafifletecek Kartal Katlı Kavşağı'nda yüzde 70'e ulaşı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

Seferihisar’da 30 yıllık çevreyolu tamamlandı, Millet Bahçesi ve battı-çıktı sözü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme