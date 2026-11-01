Anadolu bozkırı sis denizine dönüşen manzarayla beyaza büründü

Anadolu bozkırında sis örtüsü

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, İç Anadolu Bölgesi'ndeki bozkırı geniş alanlarda kapladı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı.

Vadiler ve yamaçlarda etkisi:

Sis, bozkır arazisi boyunca yayılarak dağ yamaçlarını ve vadileri örttü; görüntülerde sisin yamaçlar boyunca uzandığı ve alanın büyük kısmının beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü.

Havadan kayıtlarda görülenler:

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin farklı açılardan nasıl yayıldığı ve Dinek Dağı'nın sis içindeki siluetinin öne çıktığı kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki sis tabakasının yayılımını net şekilde ortaya koydu.

Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara