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İnönü'de bozulan yol belediye müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı

İnönü'de İsmetpaşa Mahallesi Çınarlı Park yanındaki bozuk yol, İnönü Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle onarıldı ve yeniden trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Aslı Han

İnönü'de bozulan yol belediye müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı

Olay ve müdahale:

Eskişehir'in İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde, Çınarlı Park yanında bulunan sokakta meydana gelen yol bozulması, İnönü Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi. Başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kısa sürede tamamlanarak yol yeniden trafiğe açıldı ve araç geçişine uygun hale getirildi.

Belediye çalışmaları ve mahalle sakinlerinin memnuniyeti:

İlçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını hedefleyen İnönü Belediyesi, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, İsmetpaşa Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım çalışmalarını önceliklendirerek gerçekleştirdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri, müdahalenin hızından ve hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Serhat Hamamcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Devam eden çalışmalar:

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN İNÖNÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YOL BOZULMASI, BELEDİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

ESKİŞEHİR'İN İNÖNÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YOL BOZULMASI, BELEDİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ONARILARAK YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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