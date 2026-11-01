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Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Dinek Dağı ve çevresindeki bozkır arazilerini örterek drone görüntülerinde etkileyici bir manzara oluşturdu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

Kırıkkale'de sisin kapladığı bozkır

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan örtü; vadileri, tepeleri ve özellikle Dinek Dağı'nın yüksek kesimlerini kapan bir tabaka haline geldi.

Görüntülerin öne çıkan detayları:

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırı'nı kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sis zemini örtüp yüksekliklere tırmandıkça, vadi dipleri ile yükseltiler arasında belirgin kontrastlar oluştu; beyazla kaplanan alanlar etrafındaki kuru bozkır dokusundan net biçimde ayrıldı.

Çekim tekniği ve bakış açıları:

Dronla havadan kaydedilen görüntüler farklı açılardan alındı; alçak ve yüksek irtifalardan yapılan çekimler sis tabakasının kalınlığını ve dağılımını göstermede etkili oldu. Kamera açıları, bozkırın genişliğini ve Dinek Dağı'nın sis altında kalan doruklarını vurguladı.

Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülenerek bölgenin doğal dokusunun ve mevsimsel atmosfer koşullarının çarpıcı bir görsel kaydını sundu.

KIRIKKALE&#039;DE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSİN ANADOLU BOZKIRINI KAPLADIĞI ANLAR HAVADAN...

KIRIKKALE'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSİN ANADOLU BOZKIRINI KAPLADIĞI ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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