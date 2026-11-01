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Kırsal aks güçleniyor: Hüseyinoğlu ile Gövceli arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt

Musabeyli'de Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasındaki 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) serimi, Kilis Valiliği koordinasyonunda köy yollarının altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal aks güçleniyor: Hüseyinoğlu ile Gövceli arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt

Çalışmanın kapsamı:

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) serimi devam ediyor. Uygulama, kırsal bağlantı yollarında yol standardını yükseltmeyi amaçlıyor.

Hedefler ve yatırım çerçevesi:

Bu çalışma, Kilis İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı içinde planlandı. Projenin önceliği, köy yollarının dayanıklılığını artırmak ve bölge halkının erişim imkanlarını iyileştirerek ulaşım sürekliliğini sağlamak olarak belirtiliyor.

Beklenen etkiler:

Sıcak asfalt uygulaması ile özellikle yağışlı ve kış dönemlerinde yol güvenliği ve konforun artması, bakım ihtiyacının azalması bekleniyor. Ayrıca altyapı iyileştirmesinin, bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin ulaşımını kolaylaştırarak yerel ekonomiye dolaylı katkı sağlaması hedefleniyor.

KİLİS’TE KÖY YOLLARINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KİLİS’TE KÖY YOLLARINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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