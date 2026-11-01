Dağda kış ovada sonbahar: Yüksekova'nın mevsim geçidi

zirveler beyaza büründü:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkili olmasıyla Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı zirveleri beyaza büründü. Dağın yüksek kesimleri karla kaplanırken, etekleri ve çevresinde sonbahar mevsiminin tüm tonları görülebiliyor.

ovada sonbahar renkleri:

Dağların beyaz örtüsü ile ovadaki sarı, kahverengi ve yeşil tonların aynı karede buluşması güzel manzaralar oluşturdu. İlçe ovalarında otlayan büyükbaş hayvanlar, bu zıt mevsim koşulları altında doğanın farklı yüzünü yansıtıyor.

Yöre sakinlerinden İshak Duru, doğanın Yüksekova'da eşsiz bir uyum sunduğunu belirterek, "Dağlara kar yağarken, yaylada sonbaharı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ineklerimizi otlatıyoruz. Burada iki mevsimi, hatta bazen dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" dedi.

Yüksekova'da iki mevsim bir arada: Dağda kış, ovada sonbahar