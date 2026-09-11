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Kahta'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Kahta'da alacak verecek tartışmasında vurulan 28 yaşındaki Cihat Kalan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli Erkan A. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahta'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Kahta'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Cihat Kalan hayatını kaybetti. Olay Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Erkan A. ile Cihat Kalan (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan A.'nın silahla ateş etmesi sonucu Kalan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama ve incelemeler sonucu şüpheli Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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