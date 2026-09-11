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Kamu binaları elden geçti: Kilis'te okullar ve yurtlar yeni döneme hazır

Kilis'te 30 denetimli serbestlik yükümlüsü, 13 Temmuz-11 Eylül arasında 30 okul ve 4 KYK yurdunda temizlik, boya ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kamu binaları elden geçti: Kilis'te okullar ve yurtlar yeni döneme hazır

Kilis'te eğitim kurumları yeni döneme hazırlanıyor

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kente bağlı eğitim kurumları kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçirildi. Çalışmalara 30 denetimli serbestlik yükümlüsü katkı sağladı ve toplam 30 okul ile 4 KYK yurdu yenileme kapsamına alındı.

Çalışmanın süresi ve içeriği:

Projeler 13 Temmuz-11 Eylül tarihleri arasında devam etti. Bu dönemde eğitim kurumlarında temizlik, boya-badana, bakım, onarım ve düzenleme gibi temel faaliyetler gerçekleştirildi; uygulamalar okul içi ve bahçe düzenlemelerini, basit tadilatları ve genel bakım işlerini kapsadı.

Hangi okullarda ne yapıldı:

Kilis Denetimli Serbestlik İl Müdürü Zerrin Özhüsrev açıklamasına göre, çalışmalardan 18 okulta okul içi ve bahçe temizliği yapılırken; 12 okul ile 2 pansiyonda boya-badana ve basit tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca KYK yurtlarında yaklaşık 100 odanın boya, badana ve bakım işleri tamamlandı.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde okullar ve yurtların yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildiğini belirtti; proje, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma katkı sağlamasına yönelik uygulamalı bir örnek teşkil etti.

KİLİS&#039;TE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ OKULLARI YENİ DÖNEME HAZIRLADI

KİLİS'TE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ OKULLARI YENİ DÖNEME HAZIRLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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