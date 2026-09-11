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Yazıköy üzüm günüyle coğrafi işaretli üzüm ve sirke geleneği öne çıktı

Safranbolu Yazıköy'de gerçekleştirilen Yazıköy Üzüm Günü'nde coğrafi işaretli Yazıköy üzüm sirkesi ile Safranbolu Çavuş üzümü tanıtıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yazıköy üzüm günüyle coğrafi işaretli üzüm ve sirke geleneği öne çıktı

Yazıköy üzüm günüyle coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yazıköy Köyü Meydanı'nda düzenlenen Yazıköy Üzüm Günü etkinliğinde yörede yetiştirilen üzümler ve bu üzümlerden elde edilen tarım ürünleri ziyaretçilere sunuldu. "Bağdan Sofraya, Geçmişten Geleceğe" sloganıyla gerçekleştirilen günün amacı; köyün tarımsal ve kültürel değerlerini tanıtmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak olarak açıklandı.

Etkinliğin hedefleri ve yerel yönetim mesajları:

Etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Yazıköy Üzüm Günü'nün ilçede üretilen üzümlerin, coğrafi işaret tescilli Safranbolu Çavuş Üzümünün ve üzüm sirkesinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı. Baskın, etkinlikle oluşacak uygun zeminin tarımsal üretimin nitelik ve nicelik açısından ilerlemesine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise ilçenin yalnızca tarihi konaklar ve kültür turizmiyle anılmaması gerektiğini belirterek, Safranbolu'nun tarım ürünlerinin de önemli değerler arasında bulunduğunu ve bunları görünür kılmak için çalıştıklarını söyledi.

Bağ alanları, tesciller ve üretim vurgusu:

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder etkinlikte Safranbolu ve Yazıköy'deki bağ varlığına dair veriler paylaştı: Karabük genelinde 760 dekar bağ alanı bulunduğunu, bunun 370 dekarlık kısmının Safranbolu'da yer aldığını, Safranbolu'daki bağların ise 109 dekarının Yazıköy'de olduğunu bildirdi. Önder, Safranbolu Çavuş Üzümü'nün 2022'de coğrafi işaret tescili aldığını ve Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin 2026'da coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatarak, tanıtım faaliyetlerinin üretime olumlu yansıyacağını belirtti.

Etkinlik, üreticiler ve vatandaşların bir araya gelmesiyle yöresel ürünlere dikkat çekilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefiyle tamamlandı. Günün sonunda üretici Ahmet Karakulluk'un sirke evi gezildi ve etkinlik burada sona erdi.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI YAZIKÖY&#039;DE, YÖREDE GELENEKSEL OLARAK SÜRDÜRÜLEN ÜZÜM...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI YAZIKÖY'DE, YÖREDE GELENEKSEL OLARAK SÜRDÜRÜLEN ÜZÜM ÜRETİMİNİN VE COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ YAZIKÖY ÜZÜM SİRKESİ'NİN TANITILMASI AMACIYLA "YAZIKÖY ÜZÜM GÜNÜ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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