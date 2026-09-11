Fink: bize biraz zaman verin, taraftarın istediği futbolu göstereceğiz

Thorsten Fink maç öncesi beklentileri açıkladı

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacakları Çorum FK karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fink, takımının oyun kimliğinden memnun olduğunu, sonuçlar istenilen düzeyde olmasa da sahada güçlü bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.

Çorum FK değerlendirmesi:

Fink, rakip hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Çorum FK iyi bir takım, özellikle ofansif anlamda etkililer. Ancak gol attıkları kadar gol yeme sıkıntıları da yaşıyorlar." Samsunspor'un topa sahip olma ve hücum organizasyonlarında etkin olduğunu söyleyen teknik adam, son maçlarda yakaladıkları fırsatları sonuca bağlamakta zorlandıklarını vurguladı. "Hem Bayo hem de Marius kadroda olacaklar" diyen Fink, "üçüncü bölgede daha tehlikeli olmak adına iki forvetimizin olması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Oyun karakteri ve iletişim:

Teknik direktör, oyuncularıyla birebir iletişimi sıkı tuttuğunu aktardı: "Elimden geldiğince bunu fazlasıyla yapmaya çalışıyorum." Fink, oynanan karşılaşmaların genel görüntüsünün olumlu olduğunu; Fenerbahçe karşılaşmasında da takımının düzgün bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Transfer dönemi boyunca yaşanan hareketliliğin her kulüpte olabileceğini, bu tip süreçlerin yönetiminde tecrübeli bir hoca olarak nasıl davranılması gerektiğini bildiğini ekledi.

Evlerinde oynanan iki maçtan istedikleri sonuçları alamamış olsalar da, Fink sözlerine şu vurguyu ekledi: "Aslında oyun anlamında güçlü bir karakter koyduğumuzu söyleyebilirim. Takımımın ve oyuncularımın kafalarını kaldırmaları gerektiğini düşünüyorum, şimdiye kadar gayet iyi bir performans gösterdiler."

Form, ritim ve sakatlıklar:

Fink, takımın alışkanlıklarını geliştirdikçe oyunun daha iyiye gideceğini belirtti: "Ezber oyun alışkanlıklarımızı geliştirdiğimiz müddetçe, zamanla daha iyi bir oyun göstereceğimizi söyleyebilirim." Sakatlık, fitlik ve ritim eksikliği konularına da değinen teknik adam, özellikle mayıs ayından beri karşılaşma oynamayan oyuncuların ritim yakalaması gerektiğini hatırlattı. Bayo örneğini vererek, benzer birkaç oyuncunun ritim kazandıklarında takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bize biraz zaman verilirse biz taraftarımızın istediği o güzel futbolu sergileyeceğimizi söyleyebilirim, diyen Fink, futbolun sadece pozisyon almakla ilgili olmadığını; takımın daha doğru ve güzel işler yapmaya devam edeceğini ifade etti. Transferlerden elde edilen gelirlerin kulübün sürdürülebilirliği açısından önemine dikkat çekti ve yapılan satışların kulübün hayatta kalması için doğru kararlar olduğunu savundu.

Antrenman şiddeti ve sakatlık riski:

Fink, sezon öncesi ve sezon içi antrenmanların yoğunluğuna ilişkin soruları da yanıtladı. "Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz, bu normal. Bu antrenmanların ardından bazı sakatlıkların olması da bence normal" diyen teknik adam, antrenman verilerini Avrupa’daki birçok takımla kıyasladığını ve benzer bir şiddette çalıştıklarını belirtti. "Sert antrenman yapıyor muyuz? Evet ama abartılı değil" sözleriyle antrenman programlarının kontrollü olduğunu vurguladı.

Fink, Çorum FK maçının zor geçeceğini öngördüğünü belirterek, takımın eksiklerini tamamlayıp zamanla arzu edilen futbolu sahaya yansıtacağı mesajını yineledi.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, MAÇLARDA İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMASALAR DA OYUN ANLAMINDA GÜÇLÜ BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUKLARINI BELİRTEREK, "BİZE BİRAZ ZAMAN VERİLİRSE BİZ TARAFTARIMIZIN İSTEDİĞİ O GÜZEL FUTBOLU SERGİLEYECEĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM" DEDİ.