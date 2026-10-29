Anadolu turizmini ulusala taşıyacak dernek kuruldu

Kuruluş ve amaç

Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), Antalya merkezli olarak resmî kuruluş sürecini tamamladı. Hazırlanan evrakların Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesiyle dernek 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hukuki statüsünü kazandı. Kuruluşun temel hedefi, Anadolu'nun 12 bin yıllık tarihini, kültürel mirasını ve alternatif turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada görünür kılmaktır.

Tüzük çalıştayı ve kuruluş felsefesi:

Antalya'da düzenlenen üç günlük tüzük ve strateji çalıştayının ardından kurumsal altyapı tamamlandı. Derneğin Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, turizm medyasının bugüne kadar İstanbul ve Antalya odaklı bir görünüm sergilediğini belirterek, derneğin Anadolu'nun farklı değerlerine dikkat çekeceğini vurguladı. Yeni'nin sözleri şöyle: "Turizm yalnızca sahil turizminden ibaret değil. Anadolu’da bugüne kadar tanıtım konusunda ihmal edilen gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ve kış turizmi gibi yüksek katma değerli zenginliklerimiz var. Bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızla güç birliği yaparak turizm gazeteciliği bilincini tüm Anadolu medyasına yayacağız. Özellikle geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle potansiyeli değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin medeniyet mirasını dünya vitrinine taşıyarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Bölgesel temsil ve ilk ziyaret:

Kurucular Kurulu başkanı Mevlüt Yeni liderliğindeki heyet, kuruluşun hemen ardından ilk resmi ziyaretini Antalya Valisi Hulusi Şahin'e gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen şu isimler yer aldı: Akdeniz Bölgesi: Orhan Çakmur, Dursun Gündoğdu, Necdet Alkandemir; Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Mehmet Çelik; Ege Bölgesi: Cem Kaytan; İç Anadolu Bölgesi: Osman Koca; Doğu Anadolu Bölgesi: Ayhan Türkez; Marmara Bölgesi: İsmail Kahraman; Karadeniz Bölgesi: Ersen Küçük. Heyet, derneğin vizyonunu ve planlanan projeleri Vali Şahin ile paylaştı.

Vizyon, projeler ve iş birliği

Vali Hulusi Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ülkemizin ve yaşadığınız kentlerin turizm değerlerini tanıtmak, turizm gazeteciliği bilincini geliştirmek amacıyla çıktığınız bu anlamlı yolda sizlere başarılar diliyorum. Yedi coğrafi bölgeyi tek bir çatı altında toplayan bu yapı Türk turizmi için çok kıymetli" dedi. Vali Şahin ayrıca heyete, Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 hazırlıkları ve "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında yürütülen deniz kirliliğiyle mücadele, dumansız plajlar, atık tutucu bariyerler ile deniz canlılarının korunmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Dernek kısa vadede üye yapılanmasını tamamlayıp olağan genel kurula gitmeyi hedefliyor. Planlanan faaliyetler arasında saha çalışmaları, basın gezileri ve uluslararası stratejik iletişim projeleri bulunuyor. ATGD, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışarak Türkiye'nin turizmde pazar çeşitliliğini artırmayı ve turizm gelirlerinin ülke geneline dengeli şekilde yayılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN YEDİ BÖLGESİNDEN GAZETECİLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE KURULAN ANADOLU TURİZM GAZETECİLERİ DERNEĞİ (ATGD), RESMÎ KURULUŞ SÜRECİNİ TAMAMLAYARAK FAALİYETLERİNE BAŞLADI.