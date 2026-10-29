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Fethiye’de yağış engel olmadı: 29 ekim kutlamaları kapalı salonda coşkuyla yapıldı

Fethiye’de 29 ekim’in 103. yılı yağış nedeniyle kapalı spor salonunda kutlandı; tören, öğrenci gösterileri ve yabancı halk oyunları renk kattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Fethiye’de yağış engel olmadı: 29 ekim kutlamaları kapalı salonda coşkuyla yapıldı

Törenin yapıldığı yer ve katılım:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, yağış nedeniyle planlanan açık alan yerine Fethiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla salonu doldurarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Başlangıçta programın gerçekleştirileceği Fethiye Şehir Stadı’nın hava muhalefeti nedeniyle değişmesi, organizasyonun zamanında ve düzenli biçimde devam etmesini sağladı.

Protokol ve anma töreni:

Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Deniz Hava Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Okan Mumcu ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Kaymakam Fatih Akkaya, konuşmasında Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak milletin en büyük kazanımı olduğunu belirtti.

Öğrenci etkinlikleri ve ödüller:

Program kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet’in anlamını ve önemini anlatan şiirler seslendirdi. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi; bu anlar salonda büyük takdir topladı.

Uluslararası halk oyunları gösterileri:

Kutlamalara Gürcistan, Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti’nden gelen halk oyunları ekipleri de katıldı. Farklı ülkelerin kültürel motiflerini taşıyan gösteriler, salondaki vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Programın finalinde tüm ekiplerin ortak sahne performansı renkli görüntülere sahne oldu ve kutlamaların en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Tören, programın finalindeki ortak gösterinin ardından sona erdi ve kutlamalar renkli görüntülerle tamamlandı.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. YAĞIŞ NEDENİYLE FETHİYE ŞEHİR STADI YERİNE FETHİYE KAPALI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KUTLAMALARA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. TÜRK BAYRAKLARIYLA SALONU DOLDURAN FETHİYELİLER, CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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