Antalyalılara uyarı: 30 ekim'de geniş kapsamlı su kesintisi

Antalya'da 30 ekim su kesintisi:

Antalya Su ve Atık Su Yönetimi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Cuma günü şehir genelinde planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü uyarısı yaptı. Çalışmalar 06.00-24.00 saatleri arasında yürütülecek ve Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde devam eden Karayolları Katlı Kavşak projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

çalışmanın kapsamı:

ASAT tarafından Duraliler 1 Ana İsale Hattı'ndaki 1000 milimetre çapındaki çelik boruların deplase bağlantıları yenilenecek. Program dahilinde iki adet bağlantı işlemi yapılacak; ayrıca ana şebeke hattı üzerindeki vantuz, vana ve debimetrelerin tamir ve bakımları gerçekleştirilecek. Çalışmaların ana isale hattı üzerinde yürütülmesi nedeniyle etkiler planlanan mahallelerle sınırlı kalmayabilir.

etkilenecek mahalleler:

Kesintiden Konyaaltı, Muratpaşa ve çevresindeki çok sayıda yerleşim alanının etkilenmesi bekleniyor. Su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek mahalleler şunlar: Bahtılı (bir kısmı), Aşağıkaraman, Duraliler, Mollayusuf (Villalar Bölgesi), Siteler, Akdeniz Üniversitesi, Bayındır, Meltem, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Altındağ, Kışla, Kızılsaray, Elmalı, Tahılpazarı, Balbey, Selçuk, Barbaros, Kılıçarslan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Fener, Çağlayan, Güzeloba, Kemerağzı, Kundu ve Kundu Oteller Bölgesi.

vatandaşlara uyarı:

ASAT, çalışmaların planlanan saatte 06.00'da başlayacağını ve gece 24.00'e kadar sürmesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmalar erken tamamlanırsa suyun daha önce verilmesi mümkün olabilecek; ancak şebekenin yeniden dengelenmesi ve basıncın normale dönmesinin zaman alabileceği vurgulandı. Ayrıca Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki başka ana depoların etkilenmesi durumunda kesintinin planlanan süreden daha uzun sürebileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan, kesinti öncesinde ihtiyaç duyacakları suyu temin etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

ANTALYA'DA 30 EKİM CUMA GÜNÜ, KARAYOLLARI KATLI KAVŞAK ÇALIŞMASI NEDENİYLE GENİŞ KAPSAMLI SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAK.