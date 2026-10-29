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Bilecik TSO'da taze yönetim iş başında

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimleri kazanan Ercan Düzgün ve yönetimi mazbatalarını alarak yeni döneme resmen başladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik TSO'da taze yönetim iş başında

Bilecik TSO'da taze yönetim iş başında

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimleri kazanan Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı.

seçim süreci:

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından, cumartesi günü yapılan seçimlerde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ile TOBB Genel Kurulu, Disiplin Kurulu ve Meclis Divanı üyelikleri de belirlendi. Mavi listeden meclis üyesi olarak seçilen Düzgün ile İlhan Karaçayır'ın listelerinin yarıştığı seçimde, Karaçayır 13 oy alırken, Düzgün 16 oyla meclis çoğunluğunu sağladı.

yeni yönetimin kadrosu ve mesajı:

Düzgün'ün listesinde Fikret Aktaş, Deniz Köylü, Gültekin Teyran, Ertan Onur, Nazir Afacan ve Gökhan Çevik yer aldı. Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını Bilecik Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından teslim aldı. Düzgün, "Yeni dönemin odamız, üyelerimiz ve Bilecik iş dünyası için hayırlı olmasını dileriz" dedi.

BİLECİK TSO&#039;DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

BİLECİK TSO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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