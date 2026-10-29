Batman'da cumhuriyet coşkusu sokağa taştı

Batman'da 29 Ekim kutlamaları başladı:

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezinde düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Tören, Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve diğer kamu kurum amirleri katıldı.

törenin akışı ve konuşmalar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaptı. Protokol üyeleri ve askeri yetkililer vatandaşların bayramını kutladı; özellikle birliklerin ve halkın birlikteliği sıkça dile getirildi.

etkinlikler, gösteriler ve geçit töreni:

Program kapsamında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen folklor gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kutlamalar, askeri birlikler ile öğrencilerin katıldığı geçit töreniyle sona erdi; törende birlik görüntüleri ve gençlerin performansları dikkat çekti.

BATMAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TURGUT ÖZAL BULVARI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.