TŞOF'ta korsan taşımacılığa karşı hukuki strateji belirlendi

TŞOF'da istişare ve değerlendirme toplantısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) çatısı altında, TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında büyükşehir merkez şoförler odalarının başkanları ve hukukçuların katılımıyla bir İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde özellikle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararının taşıdığı hukuki sonuçlar ve korsan taşımacılıkla mücadelede izlenecek yöntemler yer aldı.

mahkeme kararı ve hukuki boyutlar:

Toplantıda hukukçular, söz konusu mahkeme kararının hukuki kapsamı, emsal teşkil edebilecek yönleri ve taksici esnafını doğrudan ilgilendiren muhtemel etkileri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Yapılan değerlendirmelerde, mahkeme kararının uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek prosedürler ve olası itiraz yolları masaya yatırıldı.

izlenecek yol haritası ve oda başkanlarının rolü:

Yiğiner, toplantı sürecinde odalarla istişare edilerek önümüzdeki dönemde atılacak hukuki adımların belirlendiğini söyledi. Katılımcılar, koordineli hareket etmenin ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı; hukuki süreçlerin takip edilmesi ve gerekirse yargı mercilerine yönelik başvuruların disiplinli şekilde planlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca korsan taşımacılıkla mücadelede hem hukuki hem de kurumsal adımların eşgüdümlü yürütülmesinin gerekliliği öne çıktı. Bu çerçevede oda başkanlarının sahadaki gözlemlerini ve üyelerin yaşadığı sorunları raporlayarak sürece dahil etmesi benimsendi.

Yiğiner, toplantının sonuçlarına ilişkin açıklamasında, kararların taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edeceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Taksici esnafımızın ekmeğini, emeğini ve alın terini korumak, hak ve menfaatlerini savunmak adına hukuki ve kurumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz".

Toplantının, korsan taşımacılıkla mücadelede atılacak adımların netleştirilmesi ve izlenecek hukuki stratejinin belirlenmesi bakımından önemli olduğu vurgulandı; alınan kararların hayırlı olması temenni edildi.

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONUNDA (TŞOF), TESK GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER’İN BAŞKANLIĞINDA BÜYÜKŞEHİRLERDE FAALİYET GÖSTEREN MERKEZ ŞOFÖRLER ODALARININ BAŞKANLARI VE AVUKATLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.