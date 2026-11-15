Tek tekerle memleketin gizli güzelliklerini keşfeden Bingöllü

tek tekerle memleket rotası

Resul Bağcı, Yalova'da yaşayan ve aslen Bingöllü bir gezgin olarak dikkat çekiyor. Elektrikli tek tekeri her tatilinde yanında taşıdığı özel aracı haline gelmiş; Bingöl başta olmak üzere çevre illerdeki dağlık ve az bilinen güzellikleri bu araçla keşfediyor. Sıradan bir tatil anlayışının ötesinde, doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsediğini söyleyen Bağcı, yolculuklarını cep telefonu ve kamerayla kayda alıyor.

yollar ve zorluklar:

Bağcı'nın son büyük rotalarından biri Bingöl’den Diyarbakır’a uzanan yolculuktu. Elektrikli tek tekeriyle iki şehir arasındaki mesafeyi kateden gezgin, zaman zaman zorlu arazi ve hava koşullarıyla karşılaştı. Dönüş yolunda akşam karanlığına kalması gibi anlar yaşandı; fakat bu tür pozitif zorluklar onun keşif tutkusunu azaltmadı. Bu deneyim, tek tekerle uzun mesafe seyahat etmenin getirdiği fiziksel ve zihinsel hazırlığın önemini ortaya koyuyor.

keşif tutkusu ve kayıt altına alma:

Bağcı, gezileri sırasında karşılaştığı doğal manzaraları ve daha önce pek çok kişinin görmediği noktaları görüntüleyerek paylaşmayı amaçlıyor. Kayıt altına aldığı görüntüler, bölgenin saklı kalmış güzelliklerini görünür kılıyor ve yerel turizm açısından da merak uyandırıyor. Bu yaklaşım, modern ulaşım araçlarını kültürel ve doğal keşiflerle birleştiren bir pratiğin örneği olarak öne çıkıyor.

güvenlik ve yaşam tarzı:

Bağcı, yolculuklarının kendisi için yalnızca bir ulaşım faaliyeti olmadığını; bunun aynı zamanda bir yaşam tutkusu olduğunu vurguluyor. Kendi sözleriyle: "Ben Yalova’da yaşıyorum, aslen Bingöllüyüm. Her tatil döneminde mutlaka memleketime geliyorum. Memlekete geldiğimde sadece ailemi ziyaret etmekle kalmıyorum, çevre illeri ve farklı şehirleri de gezmeye çalışıyorum. Elektrikli tek tekerim benim için çok özel bir araç. Onunla dağları, doğayı ve daha önce pek fazla kişinin keşfetmediği yerleri dolaşıyorum. Bingöl’den Diyarbakır’a da elektrikli tek tekerimle geldim. Bu yolculuk benim için güzel bir deneyim oldu. Yol boyunca farklı manzaralarla karşılaştım. Dönüş yolunda ise akşam karanlığına kaldım. Elbette bu tür yolculuklarda dikkatli olmak gerekiyor. Ancak bütün bunlar benim doğaya ve keşfetmeye olan sevgimi azaltmıyor. Her fırsatta yeni yerler görmeye, farklı şehirleri gezmeye ve doğanın güzelliklerini kayıt altına almaya devam edeceğim."

Bağcı'nın deneyimi, bireysel tutkuların nasıl yerel değerleri ve doğal güzellikleri görünür kılabileceğinin canlı bir örneği. Elektrikli tek teker gibi alternatif ulaşım araçlarıyla yapılan keşifler, hem sosyal medyada ilgi çekiyor hem de bölgenin keşfedilmemiş noktalarına dikkat çekiyor. Ancak bu tür yolculuklarda güvenlik önlemlerinin ve gerekli hazırlıkların önemi de vurgulanıyor.

YALOVA'DA YAŞAYAN BİNGÖLLÜ RESUL BAĞCI, ELEKTRİKLİ TEK TEKERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOLCULUKLARLA DİKKAT ÇEKİYOR. BİNGÖL'DEN DİYARBAKIR'A ELEKTRİKLİ TEK TEKERİYLE YOLCULUK YAPAN BAĞCI'NIN KAYDETTİĞİ ANLAR YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRİYOR.