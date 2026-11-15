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Otluoğlu'na şehir konforunda köy vaadi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Otluoğlu Mahallesi'nde 'şehir konforunda köy' vizyonunu paylaştı; doğalgaz ve altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:10

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Otluoğlu'na şehir konforunda köy vaadi

Başkan Özlü otluoğlu'nda mahalle sakinleriyle buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında 2024 yılında statüsü değişen Otluoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, AK Parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, muhtarlar ve ilgili müdürler katıldı. Özlü, mahalle sakinlerine hitap ederek dönüşüm sürecinin gerekçelerini ve önümüzdeki adımları paylaştı.

doğalgaz sürecinin detayları:

Başkan Özlü, mahalle olma talebinin asıl nedeninin doğalgaz ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Otluoğlu'nun özel bir karakteri olduğunu söyledi. Özlü, "Buranın bir farklı özelliği var. 2024 yılında statüsü değişen bir yer. Bu değişimler çok kolay değil" diyerek, mahallenin hem özelliklerini koruyacak hem de kent konforuna kavuşacak bir model hedeflediklerini belirtti.

Doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi veren Özlü, imar planı sürecinin hızla tamamlandığını aktardı. Çevre Bakanlığı'nın zemin etüdü talebinin yerine getirildiğini ve bu çalışmaların İlbank aracılığıyla Otluoğlu'nda tamamlandığını söyledi. "Çevre Bakanlığımız şimdi bu çalışmaları bir ay içinde onaylayacak ve biz de doğalgaz firmasını çağıracağız; eli kulağında" ifadelerini kullandı.

altyapı ve finansman planı:

Özlü, imar düzenlemelerinin ardından alt ve üst yapı yatırımlarının belediye sorumluluğunda yapılacağını hatırlattı. Belediye başkanı, yeni mahalle olan köylerin içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu belirterek, çalışmaları hızlandırma taahhüdünde bulundu. "Asfaltlayacağız, benim görev sürem bitmeden Düzce'de asfaltlanmamış tek bir cadde, tek bir sokak kalmayacak" dedi.

Finansman açısından belediyenin öz kaynaklarının büyük yatırımları karşılamaya yetmeyeceğini söyleyen Özlü, yurtdışı kaynaklı 50 Milyon Euro krediyi yeni mahallelerin altyapı yatırımları için kullanma girişiminde olduklarını aktardı. Belediye başkanı ayrıca kendi zamanını ve önceliklerini Düzce hizmetine adadığını belirterek, "Benim belediye başkanlığı dışında hiçbir işim yok" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Özlü, doğalgaz sürecinde en büyük katkıyı verenlerin mahalledeki kadınlar olduğunu özellikle vurguladı. Referandumun yapılması ve talebin kararlılıkla sürdürülmesinde kadınların rolünü öne çıkararak onları tebrik etti: "Bu başarının asıl sahipleri bu mahallemizin hanımlarıdır."

gençlere ve çocuklara yönelik adımlar:

Toplantıda mahalle sakinlerinin park ve spor sahası talepleri de gündeme geldi. Mahalle sakini Akif Demir, bölgedeki büyük spor tesisini ara tatil boyunca çocuklara açacağını ve sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar halı saha ve spor alanlarına gelen çocuklara limonata ikram edeceğini duyurdu. Bu teklif büyük alkış aldı ve Başkan Özlü, Demir'e tüm mahalle adına teşekkür etti.

Ziyaret, mahalle ihtiyaçlarının yerinde dinlenmesi, imar ve çevresel altyapı süreçlerinin açıklanması ile doğalgaz ve asfalt gibi somut vaatlerin takvime bağlanmasının sağlanması bakımından planlanan adımların paylaşılmasıyla sona erdi. Özlü'nün ifadeleri, Otluoğlu'nun "şehir konforunda köy" konseptine dönük uygulamaların örneklerinden biri olma hedefini pekiştirdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA 2024 YILINDA YAPILAN...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA 2024 YILINDA YAPILAN REFERANDUM SONUCU BELEDİYE SORUMLUĞUNA GİREN OTLUOĞLU MAHALLESİ SAKİNLERİNE KONUK OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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