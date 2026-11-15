Yığılca'da köy köy yürütülen küpeleme ve aşılama çalışması

Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner sağlık personelleri, hayvan sağlığını korumaya yönelik saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdürlük ekipleri, ilçeye bağlı köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrolünü yaparak kimliklendirme ve bağışıklama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmanın kapsamı:

Karakaş Köyü'nde koyun ve keçilere yönelik küpeleme işlemleri yapılırken, küçükbaş hayvanlara koyun-keçi vebası (PPR) aşısı uygulandı. Hocaköyü'nde ise buzağılar ile koyun ve keçilere yönelik küpeleme ve aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Amaç ve uygulama yöntemleri:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri, saha çalışmalarıyla hayvan hareketlerinin takibini ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesini hedefliyor. Küpeleme, hayvanların kimliklendirilmesini sağlarken; aşılama programları sürü sağlığını güçlendirerek olası salgın risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Personel, köylerdeki üreticilerle iş birliği içinde uygulamaları yürütüyor ve hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ettiriyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE VETERİNER SAĞLIK PERSONELLERİ TARAFINDAN HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA KÜPELEME VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KARAKAŞ VE HOCAKÖY KÖYLERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR KONTROL EDİLDİ.