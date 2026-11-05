Anadolu Üniversitesi'ne eusa tekvando başarısı için tüsf ödülü

Anadolu Üniversitesi'nin turnuvadaki derecesi:

Anadolu Üniversitesi sporcuları, Arnavutluk’un başkenti Tiranda gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Tekvando Turnuvası’nda önemli bir başarı elde etti. Üniversite, müsabakaları 2 altın ve 7 bronz madalya ile tamamlayarak organizasyonda Avrupa ikincisi oldu.

Bu sonuç, Anadolu Üniversitesi’nin uluslararası üniversite sporlarındaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Elde edilen madalyalar farklı sıkletlerde kazanıldı ve takım genel sıralamasına doğrudan katkı sağladı.

TÜSF töreninde gelen ödül:

Başarı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ödül töreninde de karşılık buldu. Anadolu Üniversitesi adına ödülü Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Abdurrahman Şafak aldı.

Törende, uluslararası müsabakalarda dereceler elde ederek Türk üniversite sporuna katkı sağlayan kurumlar onurlandırıldı. Anadolu Üniversitesi, özellikle EUSA organizasyonlarında altın madalya kazanan üniversiteler kategorisinde ödüle layık görüldü ve TÜSF 2026 Ödül Töreni kapsamında takdir edildi.

Üniversitenin spor politikası ve öğrencilerin uluslararası platformlarda rekabet etmesine verilen destek, bu tür ödüllerle somutlanıyor. Edinilen dereceler hem kurumun itibarı hem de sporcu gelişimi açısından önem taşıyor.

Ödül gecesi, üniversite, spor ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti; ödüller, Türk üniversite sporunun uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir fırsat olarak değerlendirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ARNAVUTLUK’UN TİRAN KENTİNDE DÜZENLENEN EUSA TEKVANDO TURNUVASI’NDA ELDE ETTİĞİ 2 ALTIN VE 7 BRONZ MADALYAYLA AVRUPA İKİNCİSİ OLARAK, TÜSF’NİN 30. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ GECESİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.