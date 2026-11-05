Trabzon ve Şanlıurfa gazetecileri kültürel ve mesleki dayanışma için buluştu

program çerçevesinde gerçekleşen ziyaret ve amaçları:

İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kültür, Tarih ve Medya Buluşması kapsamında Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) heyeti Şanlıurfa'ya gitti. Heyeti, TGC Başkanı Ersen Küçük ile yaklaşık 40 basın mensubu oluşturdu. Program kapsamında heyet, bölgedeki mesleki temasların yanı sıra kültürel tanışma ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

Ziyarette iki taraf, bölgesel gazetecilik, dijital haberciliğin dönüşümü ve medya dayanışması gibi gündem maddelerinde fikir alışverişinde bulundu. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Rose Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak misafirperverliklerini iletirken, Göbeklitepe'ye de atıfta bulunarak kentin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Karşılıklı değerlendirmelerde, şehirlerin kültürel değerlerinin medya aracılığıyla paylaşılması ve mesleki sorunlara ortak çözümler aranması öne çıktı.

karşılıklı teşekkür ve somut adımlar:

TGC Başkanı Ersen Küçük, Şanlıurfalı meslektaşlara misafirperverlikleri için teşekkür ederek, etkinliğin hem bölgenin kültürel zenginliğini Trabzon kamuoyuna aktarmayı hem de mesleki diyalogları güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. İki cemiyet arasındaki bu temasın, Karadeniz ile Güneydoğu arasında kurulan bir medya ve gönül köprüsü işlevi göreceği vurgulandı.

Ziyaretin sonunda günün anısına karşılıklı plaket ve hediyelik eşya takdimi gerçekleştirildi ve program toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Heyet, ziyaretin ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan inceleme gezisine devam etti.

TGC HEYETİNDEN ŞANLIURFA’DA ANLAMLI ZİYARET