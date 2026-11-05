Kreşlerde sevgi, güven ve gelişim odaklı yerinde değerlendirme gerçekleştirildi

Adıyaman'da kreşlere yönelik incelemeler yapıldı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde öncülüğünde kentte faaliyet gösteren kreşlere ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, kreşlerde sunulan hizmetlerin kapsamı ve uygulama biçimleri yerinde gözlemlendi.

Personelle buluşma ve gözlemler:

Ziyaret sırasında İde, kreşlerde görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışanların günlük uygulamaları, eğitim ve bakım programlarının uygulama biçimleri ile çocukların günlük rutinleri değerlendirildi.

Hizmet anlayışı ve öncelikler:

Ziyaretlerde, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda büyümesinin önemi vurgulandı. Hizmetlerin, çocukların üstün yararını esas alan bir yaklaşım çerçevesinde sevgi, özveri ve sorumluluk bilinciyle sağlandığı belirtildi.

Ziyaretlerin amacı olarak, kreşlerde sunulan hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi ve çocuklara yönelik çalışmaların geliştirilmesi gösterildi. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların planlanacağı ifade edildi.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK HİZMETLERİNDEN SORUMLU İL MÜDÜR YARDIMCISI OSMAN İDE, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN KREŞLERİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARA YÖNELİK SUNULAN HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.