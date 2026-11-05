Vali yardımcısı Emine Karataş hastanede sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi

hastane ziyareti ve değerlendirme

Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Karataş'ı, başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe karşıladı ve ziyaret kapsamında hastanede hizmet veren bazı birimler hakkında bilgi verildi.

birim incelemeleri:

Karataş, onkoloji ünitesi, anne okulu ve girişimsel radyoloji bölümünde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Hastanedeki servisleri dolaşarak sunulan sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve hasta bakım süreçlerini inceledi.

hasta ve personelle iletişim:

Ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Karataş, sağlık personeliyle görüşüp yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu; hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe ise Karataş'a nazik ziyareti, sağlık çalışanlarına verdiği destek ve hastalara gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

ADIYAMAN VALİ YARDIMCISI EMİNE KARATAŞ, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK HASTANEDE HİZMET VEREN BAZI BİRİMLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.