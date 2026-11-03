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Osmaniye'de yağışların ardından nadir türk semenderi görüldü

Düziçi ilçesi Çatak köyünde, IUCN kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi, sonbahar yağışlarının ardından doğal yaşam alanında görüldü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmaniye'de yağışların ardından nadir türk semenderi görüldü

gözlem detayları:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde, sonbaharın serin ve yağışlı günlerinde Türk semenderi doğal yaşam alanında görüntülendi. Bölgeye gelen doğaseverler tarafından kayda alınan gözlem, yerel ekosistemde türün hâlâ varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

türü ve görünümü:

Gözlemlenen semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle göze çarptı. Canlı, belirgin desenleri ve renkleri nedeniyle, türün tanınmasını kolaylaştırdı. Sonbahar yağışlarının etkisiyle nem oranının artması ve havaların serinlemesi, bu türün yüzeye çıkmasını tetikledi.

koruma önemi:

İzlenen birey, IUCN kırmızı listesinde yer alan bir tür olarak dikkat çekiyor; bu durum bölgedeki koruma çabalarının önemini yeniden vurguluyor. Nadir görülen bu türün kayıt altına alınması, yerel doğa koruma çalışmalarına ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlıyor.

DÜZİÇİ İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN TÜRK SEMENDERİ, SONBAHAR YAĞIŞLARININ...

DÜZİÇİ İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN TÜRK SEMENDERİ, SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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