Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

çalışmanın kapsamı:
Elazığ'ın Maden ilçesinde, Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 2026 yılı sonbahar aşılama programı kapsamında ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışması yapıldı.
uygulamanın hedefleri:
Çalışmaların amacı, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması olarak açıklandı. Ekipler, bu hedeflere uygun biçimde uygulamaları titizlikle sürdürdü.
müdürlüğün açıklaması:
Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
ELAZIĞ’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI
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