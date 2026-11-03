Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 2026 yılı sonbahar aşılama programı kapsamında ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışması yapıldı.

uygulamanın hedefleri:

Çalışmaların amacı, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması olarak açıklandı. Ekipler, bu hedeflere uygun biçimde uygulamaları titizlikle sürdürdü.

müdürlüğün açıklaması:

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

ELAZIĞ’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI