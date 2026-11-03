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Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

Elazığ'ın Maden ilçesinde 2026 sonbahar aşılama programı kapsamında ekipler, hayvan sağlığını korumak için büyükbaşlara aşı ve küpe uyguladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 2026 yılı sonbahar aşılama programı kapsamında ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışması yapıldı.

uygulamanın hedefleri:

Çalışmaların amacı, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması olarak açıklandı. Ekipler, bu hedeflere uygun biçimde uygulamaları titizlikle sürdürdü.

müdürlüğün açıklaması:

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

ELAZIĞ’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI

ELAZIĞ’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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