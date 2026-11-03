Doğanın sıraya dizdiği gün: Mihalıççık'ta tek sıra geyik geçidi

tarım arazisinde sıra dışı yürüyüş:

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi sınırlarındaki kırsal alanda, tarım arazisinde yürüyüşe geçen çok sayıda geyik, sıra dışı bir görüntü oluşturdu. Olay, Yunus Emre Mahallesi civarındaki tarlalarda çalışmakta olan çiftçiler tarafından görüldü.

çiftçilerin gözlemi ve kayıtları:

Tarlada çalışanlar, ilerleyen geyik sürüsünü hayretle izledi ve gelişmeleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde hayvanların tek sıra halinde düzenli bir biçimde yürüdüğü dikkat çekiyor. Bu manzara, bölgedeki peyzaj içinde beklenmedik ve ilgi çekici anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

doğal yaşamın renkli anları:

Görüntülerin alındığı noktada geyikler bir süre sonra gözden kayboldu ve normal yaşamlarına döndü. Çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler, bu tür karşılaşmaların hem şaşırtıcı hem de sevindirici olduğunu belirtti. O anlar, bölgenin doğal yaşamının zenginliğini yansıtan kısa ama etkileyici kareler olarak telefonlara yansıdı.

ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE GEZİNEN VE TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYEN ÇOK SAYIDA GEYİK, ÇİFTÇİLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.