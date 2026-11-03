Elmalı’da altyapı dönüşümü: ASAT’ın 2019-2026 yatırımları 589 milyon lira

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2026 döneminde Elmalı ilçesinin altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 589.377.947 TL yatırım gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerine yeni hatlar kazandırılırken, asfalt ve diğer tamamlayıcı yatırımlarla kentin hizmet kapasitesi artırıldı.

içme suyuna yapılan yatırım:

Elmalı’daki en büyük pay içme suyu altyapısına ayrıldı. İlçede 132.530 metre içme suyu hattı inşa edildi ve bu çalışmalar için 474.352.673 TL kaynak kullanıldı. Yenileme ve kapasite artırımı hedefiyle yürütülen projeler, su temininde süreklilik ve altyapının uzun vadeli dayanıklılığını sağlamayı amaçladı.

kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları:

Kanalizasyon altyapısına yönelik olarak Elmalı’da 8.092 metre kanalizasyon hattı imal edildi; bu yatırıma ayrılan tutar 43.032.740 TL oldu. Yağışların oluşturabileceği riskleri azaltmak ve su tahliye kapasitesini güçlendirmek için ise 2.289 metre yağmur suyu hattı yapıldı ve bu çalışmaların maliyeti 26.215.491 TL olarak kaydedildi.

asfalt ve diğer tamamlayıcı yatırımlar:

Altyapı yatırımlarını destekleyecek şekilde gerçekleştirilen asfalt uygulamaları için 31.295.708 TL harcandı. Diğer tesis, malzeme ve hizmetlere yönelik yatırımların toplamı ise 14.481.336 TL olarak belirtildi. Bu bileşenler, altyapı çalışmalarının saha üzerindeki etkisini ve kullanım kalitesini artırmak üzere planlandı.

ASAT’ın 2019-2026 dönemindeki bu yatırım paketi, Elmalı’nın altyapı ihtiyaçlarına cevap vererek kentin altyapı sisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve hizmet odaklı bir yapıya kavuşmasına katkı sağladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2019-2026 YILLARI ARASINDA ELMALI'NIN ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TOPLAM 589 MİLYON 377 BİN 947 TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ.