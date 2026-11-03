Milas'ta başkan vekilliği dört turda belirlendi: Gezgin kazandı

Milas belediyesinde vekillik seçimi tamamlandı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuzun İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek için olağanüstü oturum gerçekleştirdi. Toplantıya Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar başkanlık etti ve sürecin adil yürütülmesine ilişkin temennilerini dile getirdi.

Seçim turları ve oy dağılımı:

Gizli oylamayla yapılan yarışta CHP adayı Çağlar Koban, Yeni Parti adayı Av. Barbaros Gezgin ve Cumhur İttifakı ortak adayı Sibel Karakaş yarıştı. Birinci turda oy dağılımı Çağlar Koban 10, Barbaros Gezgin 9, Sibel Karakaş 8 şeklinde gerçekleşti.

İkinci turda ise üç aday eşit oy alarak 10’ar oyda kaldı. Üçüncü turda başkan vekili seçilebilmek için meclisteki 30 üyeden 17 oy çoğunluğu gerekiyordu; üçüncü turda Gezgin ve Karakaş 10’ar oy alırken, Çağlar Koban’ın geçerli oy sayısı 9da kaldı.

Geçersiz oy, itirazlar ve son tur:

Üçüncü turda dikkat çeken gelişme, CHP adayı Çağlar Koban’a verilen bir oy pusulasının adında yer alan Türkçe “ğ” harfinin yerine “g” harfi yazıldığı gerekçesiyle geçersiz sayılması oldu. Bu değerlendirme meclis içinde CHP grubunun itirazlarına yol açtı; itirazlara rağmen oy geçersiz kabul edildi ve yarış dördüncü tura kaldı.

Dördüncü ve son turda en çok oy alan iki aday arasında yapılan gizli oylamada meclisin tamamı olan 30 üye oy kullandı. Açık tasnif sonucunda Av. Barbaros Gezgin 18 oy alırken, Sibel Karakaş 10 oyda kaldı; kullanılan iki oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Barbaros Gezgin Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçim süreci, oy pusulalarının mühürlenmesi ve siyasi parti gözlemcilerinin belirlenmesi gibi usul işlemlerine riayet edilerek yürütüldü. Toplantıyı takip eden siyasi temsilciler ve vatandaşlar, oy sayımlarındaki gelişmeleri yakından izledi.

Sonuçların anlamı ve belediye yönetimi:

Seçimin tamamlanmasının ardından Milas Belediyesi'nde yürütme görevleri ve meclis çalışmaları, yeni başkan vekili Barbaros Gezgin yönetiminde sürdürülecek. Meclis başkanı tarafından yapılan açıklamalarda, devam eden yargı sürecinin hakkaniyetli biçimde tamamlanmasının temenni edildiği vurgulandı.

Seçim sürecinde ortaya çıkan geçersiz oy kararı ve CHP'nin itirazları, seçim tur sayısını ve yarışın seyrini doğrudan etkiledi. Belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve meclis çalışmalarının normal işleyişe dönmesi öncelikli beklentiler arasında yer alıyor.

DÖRT TURLU "BAŞKAN VEKİLİ" SEÇİMİNİN GALİBİ GEZGİN OLDU