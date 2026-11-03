Son çalışmada tempo yükseldi: Fenerbahçe, Liverpool sınavına hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın sahasında oynayacağı Liverpool karşılaşmasının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın son provası olarak öne çıktı.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, oyuncuların reaksiyon ve top kontrolünü ön plana çıkaran düzenlemeler içeriyordu. Çalışma, taktiksel varyasyonlar ve bireysel düzeltmelerle sona erdi.

Kampa giriş ve maç hazırlığı:

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip tesislerde kampa girdi. Son idman, takımın oyun disiplinini ve maç temposuna adaptasyonunu pekiştirmeye yönelikti; teknik ekip, oyuncuların dinamiklerini son kez gözden geçirerek karşılaşmaya yönelik son talimatları verdi.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA YARIN SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.