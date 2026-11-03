Dolar 49,9889 +0,03%
Euro 56,0100 +0,15%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.330,68 -0,77%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 103,35 -1,36%
--°

Son çalışmada tempo yükseldi: Fenerbahçe, Liverpool sınavına hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Dirk Kuyt yönetiminde son idmanı tamamlayıp kampa girdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son çalışmada tempo yükseldi: Fenerbahçe, Liverpool sınavına hazır

Son çalışmada tempo yükseldi: Fenerbahçe, Liverpool sınavına hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın sahasında oynayacağı Liverpool karşılaşmasının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın son provası olarak öne çıktı.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, oyuncuların reaksiyon ve top kontrolünü ön plana çıkaran düzenlemeler içeriyordu. Çalışma, taktiksel varyasyonlar ve bireysel düzeltmelerle sona erdi.

Kampa giriş ve maç hazırlığı:

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip tesislerde kampa girdi. Son idman, takımın oyun disiplinini ve maç temposuna adaptasyonunu pekiştirmeye yönelikti; teknik ekip, oyuncuların dinamiklerini son kez gözden geçirerek karşılaşmaya yönelik son talimatları verdi.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA YARIN SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL İLE...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA YARIN SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı
images

Amasyaspor yeni dönemine Gökhan Ünal ile başlıyor
images

Çorum hazırlıkları sıkı tutuyor: Fenerbahçe randevusuna tempo artışı
images

İstanbul'da erken baskı planı: Iraola'dan güçlü başlangıç vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı