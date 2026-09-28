anadolu yakasında gece başlayan yağış sabah yoğunluğa dönüştü

Sabah saatlerinde ulaşımı etkileyen yağış:

Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de İstanbul Anadolu Yakası genelinde etkisini sürdürdü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları şemsiye ile hazırlıklı olurken, bazıları yağmura yakalanarak yolculuklarına ıslak halde devam etti. Kısa süreli ancak yoğun yağan yağmur, gündelik ulaşım akışını yer yer aksattı.

Kartal ve toplu taşıma noktalarındaki yoğunluk:

Kartal ilçesinde otobüs durakları ve servis noktalarında yoğunluk gözlenirken, metroya yönelen yolcular da yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Toplu taşıma bekleme alanlarındaki kalabalık, yolculuk sürelerini uzattı ve peron ile duraklarda hareketliliği artırdı.

yollarda su birikintileri ve trafik sıkışması:

Yoğun yağış nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri ve su akıntıları oluştu. Bu durum, belli kesimlerde araç trafiğinde yer yer yavaşlamaya neden oldu; sürücüler ve yolcular, yağışa rağmen işlerine ulaşmak için uzun süre beklemek durumunda kaldı. Trafik yoğunluğu özellikle ana yollar ve kavşaklarda hissedildi.

Vatandaşların bir kısmı kısa süreli aksamaları şemsiyeleriyle ve alternatif güzergâh tercihleriyle aşmaya çalışırken, bazı hatlarda bekleme süreleri uzadı. Kentteki yağışlı hava, sabah mesai trafiğinde hissedilir bir etki yarattı ve günlük ulaşım düzenini zorladı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NDA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, SABAH SAATLERİNDE DE HAYATI ETKİLEDİ. İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN VATANDAŞLARIN KİMİ ŞEMSİYESİYLE HAZIRLIKLI OLURKEN, KİMİ İSE ŞEMSİYESİZ ŞEKİLDE YAĞMURA YAKALANDI.