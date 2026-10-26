Anadolu Yıldızları Sümer Stadı'nda 3-1'lik galibiyetle haftayı kapattı

Maç özeti:

U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup'un 9. haftasında Anadolu Yıldızları, Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapadı. Maçta skor tabelasını değiştiren goller ve oyuncu değişiklikleri maçın akışını belirledi.

goller ve maçın dönüm noktaları:

İlk yarı golsüz geçildikten sonra ikinci yarıya hızlı başlayan Anadolu Yıldızları, Sıla Duran (dk. 46) ile öne geçti. Rakip ekip, Berra Su Fidan (dk. 49) ile çabuk tepki verip skoru eşitledi. Karşılaşmanın kırılma anı 61. dakikada Rabia Kömü'nün golüyle geldi; bu gol ev sahibine yeniden üstünlüğü sağladı. 75. dakikada Buse Doğan'ın golüyle Anadolu Yıldızları farkı ikiye çıkararak maçı 3-1'e taşıdı.

kadrolar ve hakemler:

Anadolu Yıldızları: Gülbahar Kışlak, İkbal Elanaz Güveninir, Ceren Azra Karaca, Derya Su İnce, Sıla Duran, Rabia Kömü, Seren Elif Toprak, Ela Bıyık, Elif Öztaş, Buse Doğan (Zeynep Taşhan dk. 77), Ebrar Yılmaz (Ravza Kömü dk. 65).

Kayseri Gençlerbirliği: Kevser Yılmaz, Miray Abuşka, Deniz Yıldırım, Rümeysa Ünat, Elif Korkmaz, Nur Yağmur Odabaşı (Neslişah Çimen dk. 74), Leyla Çalışkan, Havva Azra Gülder, Ecrin Naz Soykök, Berra Su Fidan, Hira Kolukırık.

Stat: Sümer Stadı. Hakemler: Ersin Öztürk, Aykut Cem Bulut, Ebubekir Çolak.

Anadolu Yıldızları, maç boyunca pas trafiğini ve presi etkili kullanarak ikinci yarıda skoru lehine çevirdi. Kayseri Gençlerbirliği'nin 49. dakikadaki eşitlik golü maça tekrar denge getirse de ev sahibi takımın 61. ve 75. dakikalarda bulduğu goller sonucu maçı kazandı ve haftayı üç puanla tamamladı.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ 21. GRUP'TA LİGİN 9. HAFTASINDA ANADOLU YILDIZLARI, RAKİBİ KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 3-1 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI.