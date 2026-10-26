Anadoludakiler ile coğrafi işaretli ürünlere 75 milyon TL'lik yatırım

Programun amacı ve kapsamı:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2026 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde hazırlanan 'Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı'nı ilan etti. Programın toplam bütçesi 75 milyon TL olup, amaç bölgedeki tescilli veya tescil süreci resmen başlatılmış coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme ve tanıtım kapasitelerini artırmak olarak belirlendi.

Hedeflenen iller Erzurum, Erzincan ve Bayburt; program, yerel değerlerin sürdürülebilir ekonomik kazanca dönüştürülmesini ve üretici örgütlerinin uluslararası pazarda rekabet gücünün yükseltilmesini hedefliyor.

Destek tutarları ve süreleri:

Programa sunulan projeler için ajans tarafından onaylanan desteğin proje başına asgari 2 milyon TL, azami 10 milyon TL arasında olması öngörülüyor. Ajansın sağlayacağı mali destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olamayacak şekilde sınırlandırıldı.

Kabul edilen projelerin uygulama süreleri 12 ile 24 ay arasında planlanacak. Ayrıca her proje bütçesinin yüzde 10 ile yüzde 25 arasında bir bölümünün Anadoludakiler markasıyla bütünleşik tanıtım faaliyetlerine ayrılması zorunlu tutuldu.

Desteklenecek öncelikli alanlar:

Program kapsamında öncelikle şu alanlardaki altyapı ve tanıtım projeleri desteklenecek: coğrafi işaretli ürünlerin turizmle bütünleşik tanıtım ve deneyim altyapısının geliştirilmesi; coğrafi işaretli et, süt ve arıcılık ürünlerinde üretim, işleme ve kalite altyapısının güçlendirilmesi; üretimde kullanılan yerel ve tabii kaynakların sürdürülebilir ve katma değerli kullanımına yönelik altyapıların inşa edilmesi.

Başvuru koşulları ve son tarihler:

Programa başvurabilecek kuruluşlar arasında kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikler yer alıyor. Gerçek kişiler başvuru yapamayacak.

Başvuruların 9 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanıp onaylanması gerekiyor. Sistem üzerinden üretilen taahhütnamelerin ise 16 Kasım 2026 saat 18.00'e kadar e-imza ile imzalanması; e-imza imkanı olmayanların aynı tarih ve saate kadar ıslak imzalı belgeleri elden veya posta yoluyla KUDAKA'ya teslim etmesi şartı aranıyor.

Program, bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin hem üretim kapasitesini hem de tanıtım gücünü artırmayı hedefleyerek yerel değerlerin ekonomik karşılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT İLLERİNDEKİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRMAK VE PAZARA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 75 MİLYON TL BÜTÇELİ MALİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATTI.