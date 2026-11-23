Olayın gelişimi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında, ekiplerin durdurduğu 16 EN plakalı otomobilin sürücüsü Erkut E. alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ekipler, sürücünün kaçmasını önlemek ve aracı muhafaza altına almak amacıyla aracın anahtarını aldı.

112 araması ve sözlü çatışma:

Anahtarın alındığını öğrenen Erkut E., telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve polisleri şikayet etti. Operatöre, 'Burada benim aracımın anahtarını gasp ettiler. Buraya ekip istiyorum. Bu araba bana ait. Alkollüyüm diye anahtarımı aldılar, öyle bir dünya yok. Avukatımı da arıyorum, şu an bin kişi araya sokacağım bakalım ne yapacaklar. Beni cezaevine sok, anahtarımı alamazlar' dediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerindeki polis ekiplerinin 'Biz buradayız' demesi üzerine Erkut E. 'Ben çok özel bir yeri aradım. Ankara'yı aradım. Sen benim arabamı alamazsın' ifadelerini kullandı. Sürücü önce cezaya imza atmak istemedi, ancak karakola götürüleceğini anlayınca imza atıp alkolmetreye üflemek istediğini belirtti.

İşlemler ve sonuç:

Tekrar alkol testi yaptırmak isteyen sürücüye ekipler, '5 yıl gitti, yaparsam 6 ay daha gider' diyerek hukuki sonucun hatırlatılması üzerine tepki gösterdi. Kontrol noktasındaki dubalara tekme atan sürücü karakola götürüldü.

Sürücü Erkut E.'ye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve aracın otoparka çekilmesi kararlaştırıldı.

Olay, ekiplerin alkol denetiminde alınan tedbirlere ilişkin uygulama ve şüphelinin tepkisinin kameraya yansıdığı biçimde sonlandı.

BURSA'DA UYGULAMA YAPAN EKİPLERİN RADARINA TAKILAN SÜRÜCÜ, ALKOLMETRE ÜFLEMEYİ REDDETTİ. ARACIN BAĞLANACAĞINI ÖĞRENEN SÜRÜCÜ, POLİSİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ