Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapan bir kamyonetin arka kapağı açık halde ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. Kamyonet yolda seyrederken kasanın kapağı zaman zaman açılıp kapanmasıyla araç hem kendi güvenliğini hem de çevredeki sürücülerin güvenliğini riske attı.

Görüntülerdeki anlar:

Sürücülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, kamyonetin kasasında bulunan kişinin seyir sırasında kapanan ve açılan kapağın etkisiyle defalarca düşme tehlikesi atlattığı görülüyor. O anlar net şekilde cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşılabilecek nitelikte görüntüler ortaya çıktı.

Trafik güvenliği riski:

Bu tür açık kasa durumları, hem yükteki kişilerin hem de yoldaki diğer kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor. Olayda yaralanma bildirilmemekle birlikte, benzer durumların önlenmesi için araç güvenliği ve yük bağlama uygulamalarına dikkat edilmesi gerektiği görülüyor.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE EKMEK DAĞITIMI YAPAN BİR KAMYONETİN ARKA KAPAĞI AÇIK ŞEKİLDE TRAFİKTE İLERLEMESİ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.