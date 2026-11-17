Maarifin kalbinde oyun etkinliği miniklere oyun yoluyla öğrenme sundu

Bilecik'te Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi. Program, okulun küçük yaş gruplarına geleneksel oyunlarla tanışma fırsatı sundu ve sınıf dışında farklı öğrenme ortamları oluşturdu.

Etkinliğe Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu ve etkinliği yerinde izledi. Uygulamalar, çocukların aktif katılımını teşvik ederek oyun yoluyla kazanılan becerilerin günlük eğitim süreçleriyle bütünleşmesini hedefledi.

oyunlar ve kazanımlar:

Minikler etkinlikte Çevir Bul, Hımbıl, Kabak, Tombik, Birlikte Zıpla ve Sessiz İstasyon gibi geleneksel oyunları oynadı. Bu oyunlar aracılığıyla öğrencilerin düşünme, keşfetme ve birlikte hareket etme becerileri desteklendi; aynı zamanda sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlandı. Etkinlikler paylaşma, sıra bekleme ve dayanışma gibi kişisel ve toplumsal değerlerin pekişmesine de hizmet etti.

yetkilinin değerlendirmesi:

Serdal Şimşek etkinlikle ilgili, "Geleneksel çocuk oyunlarımızın yeni nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın oyun yoluyla öğrenmesi, eğlenmesi ve keşfetmesi onların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Oyunun çocuklarımızın kalbine giden en güzel yollardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi. Şimşek, bu tür uygulamaların eğitimde bütüncül yaklaşımları güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik, miniklerin hem eğlenip hem öğrenebileceği ortamların önemini bir kez daha gösterirken, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından benzer uygulamaların sürdürülmesi hedefleniyor.

GELENEKSEL OYUNLAR MİNİKLERLE HAYAT BULDU