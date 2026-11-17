Toplantı konusu:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)'nin çalışma alanları ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Rehberlik ve özel eğitimde öncelikler:

Toplantıda rehberlik ve özel eğitim hizmetleri, eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçleri ile öğrencilere ve ailelerine yönelik destek çalışmaları değerlendirildi. Katılımcılar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin geliştirilmesi ve ailelerle koordinasyonun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Uygulama ve hedefler:

Serdal Şimşek, "Her öğrencimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların güçlendirilmesi ve öğrencilerimizin eğitim hayatında fırsat eşitliğinin desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Toplantı, sunulan çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik adımların planlanmasıyla sona erdi.

BİLECİK’TE REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI