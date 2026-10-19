Sağlık ekiplerine Kırıkkale'de elektrikli araç kazalarında güvenli müdahale eğitimi

Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, elektrikli araçların karıştığı trafik kazaları ve yangınlarda sağlık personelinin alması gereken güvenlik önlemleri aktarıldı. İtfaiye Amiri Aydın Berçin tarafından verilen eğitimde yüksek gerilim sistemleri, lityum bataryaların özellikleri ve kaza sonrası tehlike oluşturabilecek bölümler hakkında teknik bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde, yaralılara yaklaşmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı; yangın söndürülse veya araç kapalı olsa bile elektrik çarpması ve bataryaların yeniden alevlenmesi gibi risklerin devam edebileceği belirtildi. Ayrıca yangın söndürme yöntemleri, olay yeri güvenliği ve afet farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Teknik müdahaleler ve yerel örnekler:

Eğitimde, elektrikli ve hibrit araçların orijinal sistemlerinde yapılan bilinçsiz değişikliklerin oluşturabileceği tehlikeler de örneklerle anlatıldı. Berçin, Karaahmetli köyünde bir vatandaşın bağ evine elektrik sağlamak amacıyla aracının yüksek gerilim kablolarına müdahale ettiğini, kentteki bir sanayi sitesinde ise hibrit bir araca LPG sistemi takıldığını gördüklerini paylaştı. Bu tür müdahalelerin araç güvenliğini olumsuz etkileyebileceği üzerinde duruldu.

Koordinasyon ve uyarılar:

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, teknolojinin beraberinde yeni riskler getirdiğini belirterek, "Teknolojinin getirmiş olduğu riskleri de yakından takip ediyoruz. Risklerden haberdarız. Biz haberdarız ve istiyoruz ki ülkemizde sağlık çalışanları da bundan haberdar olsun" dedi. Özçelik, eğitimin itfaiye ve yangın güvenliği farkındalığı, afet farkındalığı ve elektrikli araç kazalarında alınması gereken tedbirler üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

İtfaiye İdari İşler Amiri Arap Taplaktepe ise yaralılara müdahale eden ekiplerin kendi güvenliklerini koruması gerektiğini vurguladı: "Bilgisizliğin ölüme sebebiyet verecek kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde can kurtarırken canından olan kurtarma görevlilerinden haberdarız." Taplaktepe, elektrikli araçlardaki sıkışmalı kazalar veya yangınlarda ortaya çıkabilecek ölümcül risklerin ekiplerle paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Eğitimde ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının olay yerine sevk edilen ekiplere doğru bilgi aktarmasının önemi ve sağlık, itfaiye ile kolluk ekiplerinin koordineli hareket etmesinin, hem yaralıların hem de müdahale personelinin can güvenliği açısından kritik olduğu vurgulandı.

Elektrikli araç kazalarında hayati risklere karşı sağlık personeline eğitim