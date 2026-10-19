Prof. Dr. Cihat Yaycı’dan Kıbrıs için egemenlik uyarısı

Edremit konferansında öne çıkanlar:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Ocakları Edremit Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Vatan ve Kıbrıs'ta Neler Oluyor?" konferansında Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konferansa Ayvalık'tan da yoğun katılım sağlandı; öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri sunumu takip etti.

mavi vatanın kapsamı:

Yaycı, mavi vatan doktrininin yalnızca deniz sahalarında hakimiyet meselesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, enerji güvenliği ve bölgesel stratejik çıkarları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin hem Türkiye hem de KKTC için belirleyici olduğunu vurgulayarak deniz yetki alanlarının korunmasının ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının savunulmasının önemine dikkat çekti.

Konferansa katılan öğrenciler ve genç temsilciler, Yaycı'nın mavi vatan ve deniz yetki alanlarına ilişkin değerlendirmelerini dinleme fırsatı buldu. Organizasyona Ayvalık Belediyesi'nin ulaşım desteği ile katkı sağlanırken, TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilciliği ile Türk Ocakları Ayvalık Şubesi'nin katılımı dikkat çekti.

federasyon eleştirisi:

Yaycı, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin federal çözüm yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Yaycı, federasyon modelinin Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını zayıflatacağını ileri sürerek bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca CTP programındaki "militarizmden arındırılmış federal Kıbrıs" hedefine atıfta bulunarak, "Militarizmden arınmış bir adada Türk askerinin akıbeti ne olacak? Rum’la federasyon yapacaklarına Türkiye’ye katılsınlar" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Yaycı, Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasındaki temasların içeriğinin KKTC Meclisi, hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı ile yeterince paylaşılmadığını iddia ederek sürecin şeffaf yürütülmediğini öne sürdü. Bu durumu, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda tanınması hedefiyle federal çözüm arayışları arasında siyasi bir çelişki olarak değerlendirdi.

siyasi eşitlik ve egemenlik tartışması:

Konuşmasında uluslararası hukuk terimlerinin önemine dikkat çeken Yaycı, "siyasi eşitlik ile egemen eşitlik aynı şey değil" değerlendirmesini yaptı. Yaycı, siyasi eşitliğin federal bir çerçevede ele alınmasının Kıbrıs Türklerinin bağımsız egemenlik haklarının korunmasını güçleştirebileceğini savundu ve müzakere terminolojisinin hukuki ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Erhürman'ın "Ne Rum’a ne ötekine biat ederiz" ifadelerine de tepki gösteren Yaycı, "Öteki dediğiniz kim, Türkiye mi?" sorusunu yönelterek bu tür söylemlerin Türkiye ile KKTC arasındaki stratejik ilişkilere olumsuz mesajlar iletebileceğini belirtti.

yerel organizasyon ve teşekkürler:

Konferansın ardından Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Türk Ocakları Edremit Şube Başkanı Mehmet Özkeleş, Yaycı'ya bir Atatürk fotoğrafı hediye ederek teşekkür etti. Ayvalık temsilciliklerinin organizasyona desteği ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in sağladığı ulaşım desteği sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcileri programa katılabildi. TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilciliği'nin gençlere yönelik önem verdiği katılım, mavi vatan kavramının yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KONFERANS SONRASINDA EDREMİT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI METİN TUNÇER İLE TÜRK OCAKLARI EDREMİT ŞUBE BAŞKANI MEHMET ÖZKELEŞ, CİHAT YAYCI’YA BİR ATATÜRK FOTOĞRAFI HEDİYE EDEREK TEŞEKKÜR ETTİ.