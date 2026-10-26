Kastamonu'da ceviz keyfi: sincabın ağaçtaki beslenme anları

Küre Dağları sınırında cevizle uğraşan sincap

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyü sınırlarında, ceviz ağacına tırmanan bir sincapın beslenme anları objektiflere yansıdı. Bölge, kanyonları, mağaraları ve yaban hayatıyla bilinen Küre Dağları Milli Parkı'na komşu bir düzlemde kayıt altına alındı.

fotoğraflarda göze çarpan detaylar:

Görüntülerde sincabın ağzında tuttuğu ceviz ile hareket etmesi ve titizce kabuğunu soymaya çalışması dikkat çekti. Sahnedeki çabası, karelere belgesel niteliği verdi; sincap, dalda dengede durup küçük lokmalarla beslenmeye devam etti.

kaydı gerçekleştiren isim:

Kareler, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli Erdem Akgün tarafından çekildi. Akgün'ün fotoğrafları, bölgedeki yaban yaşamının günlük ritmini gözler önüne serdi ve sincabın doğal ortamındaki davranışlarını belgeledi.

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