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Kastamonu'da ceviz keyfi: sincabın ağaçtaki beslenme anları

Kastamonu'nun Pınarbaşı Hocalar köyünde çekilen karelerde, Küre Dağları Milli Parkı sınırındaki ağaçta ceviz yiyen sincapın titiz ve canlı beslenme anları kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da ceviz keyfi: sincabın ağaçtaki beslenme anları

Küre Dağları sınırında cevizle uğraşan sincap

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyü sınırlarında, ceviz ağacına tırmanan bir sincapın beslenme anları objektiflere yansıdı. Bölge, kanyonları, mağaraları ve yaban hayatıyla bilinen Küre Dağları Milli Parkı'na komşu bir düzlemde kayıt altına alındı.

fotoğraflarda göze çarpan detaylar:

Görüntülerde sincabın ağzında tuttuğu ceviz ile hareket etmesi ve titizce kabuğunu soymaya çalışması dikkat çekti. Sahnedeki çabası, karelere belgesel niteliği verdi; sincap, dalda dengede durup küçük lokmalarla beslenmeye devam etti.

kaydı gerçekleştiren isim:

Kareler, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli Erdem Akgün tarafından çekildi. Akgün'ün fotoğrafları, bölgedeki yaban yaşamının günlük ritmini gözler önüne serdi ve sincabın doğal ortamındaki davranışlarını belgeledi.

PINARBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAKİ SİNCABIN YEMEK TELAŞI, OBJEKTİFLERE YANSIDI.

PINARBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAKİ SİNCABIN YEMEK TELAŞI, OBJEKTİFLERE YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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