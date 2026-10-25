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Andırın'ın saklı vadileri: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğa tutkunlarını çağırıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı, kanyonlar, berrak göletler ve taş mimarili pınarıyla doğa severlere huzur sunuyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Andırın'ın saklı vadileri: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğa tutkunlarını çağırıyor

Andırın'ın doğa zenginliği ve konumu:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Akifiye Mahallesi sınırlarında yer alan Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı, bölgenin doğal dokusunu koruyan alanları arasında öne çıkıyor. Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bu bölgeler, şehir yaşamının gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler için kısa ve ulaşılabilir kaçamaklar sunuyor.

Fındıklı Dere: kanyon, gölet ve şelaleler:

Fındıklı Dere, ağaçların arasında uzanan kanyon yapısı, berrak göletleri ve küçük şelaleleriyle doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için çeşitli görüntüler sağlıyor. Bölgenin doğal yapısını büyük ölçüde koruması, doğaseverlerin yürüyüş sırasında farklı bitki örtüsü ve su kompozisyonlarıyla karşılaşmasına olanak veriyor. Derenin sunduğu manzaralar, kısa rotalar arayanların yanı sıra doğal fotoğraf çalışmaları yapmak isteyenler için de cazibe yaratıyor.

Hastane Pınarı: taş mimari ve serin kaynak suyu:

Hastane Pınarı ise civarda öne çıkan başka bir nokta; taş mimarisiyle çevrili pınar, ormanın içinden gelen soğuk kaynak suyuyla ziyaretçilere dinlenme imkânı sunuyor. Pınar çevresinde verilen molalarda, doğayla iç içe vakit geçirmenin yanında bölgenin mimari dokusunun da gözlemlenmesi mümkün oluyor.

Turizm potansiyeli ve beklentiler:

Akifiye Mahallesi'ndeki bu doğal güzellikler, Andırın'ın doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya koyuyor. Yerel ziyaretçiler ve bölgeyi keşfetmek isteyenler tarafından daha fazla tanınması beklenen alanlar, sürdürülebilir ziyaret düzenlemeleriyle korunarak gelecek dönemlerde daha geniş bir ziyaretçi kitlesine hizmet verebilir. Ziyaretçilerin alandaki doğal dengeye saygı göstermesi, bölgenin uzun vadede korunması için önem taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BULUNAN FINDIKLI DERE VE HASTANE PINARI, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BULUNAN FINDIKLI DERE VE HASTANE PINARI, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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