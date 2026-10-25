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Denizli'de pazartesi öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için 26 Ekim 2026 Pazartesi 15.00–23.59 arasında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de pazartesi öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli geneli için 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 15.00’ten itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların Saat 23.59’a kadar etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Beklenen etkiler:

Uyarıda, yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği vurgulandı.

Vatandaşlara tavsiyeler:

Meteoroloji, olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, gerekli görüldüğünde yerel önlemlerin alınmasının önemine işaret etti ve olumsuz hava koşullarında ulaşım ve dışarıda bulunma gibi aktivitelerin gözden geçirilmesini önerdi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ GENELİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ GENELİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNARAK YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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