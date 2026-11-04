Andırınlı gençler Ahlat'ta medeniyet ve tarih yolculuğuna çıktı

Ahlat buluşması:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden katılan lise öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Maziden Âtiye Ahlat" programı kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti. Organizasyon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ahlat Yerleşkesi’nde yapıldı ve katılımcılara Anadolu tarihini yerinde görme fırsatı sundu.

Program ve etkinlikler:

Gençler, program süresince akademik söyleşilere katıldı, bölgedeki tarihi mekanları ve müzeleri gezdi. Ziyaretlerde Selçuklu medeniyetinin mimari izleri, mezar taşları ve anıtsal yapılar hakkında bilgi verildi; katılımcılar kültürel mirasın somut örneklerini gözlemledi.

Etkinlikler yalnızca gezilerle sınırlı kalmadı; doğa ve kültür temalı atölye çalışmaları ile öğrencilerin tarih ve medeniyet bilinci pekiştirildi. Bu çalışmalar, gençlerin hem teori hem de sahada deneyim kazanmasını amaçladı.

Gençlerin dönüşü ve kazanımlar:

Andırınlı öğrenciler, kentlerine dönerken programın tarih bilincini güçlendirdiğini ve yerinde öğrenmenin etkisini taşıdı. Organizasyon, katılımcılarda Anadolu’nun zengin tarihine yönelik ilgi uyandırmayı ve kültürel mirasın korunmasına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Programın koordinasyonunda yer alan kurumların desteğiyle gerçekleştirilen bu tür gezilerin, gençlerin tarihî mekânları tanıma ve kültürel değerleri yaşama fırsatını artırdığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “MAZİDEN ÂTİYE AHLAT” PROJESİNE KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDEN KATILAN ÖĞRENCİLER, SELÇUKLU MEDENİYETİNİN KÖKLÜ MİRASINI YERİNDE İNCELEDİ.