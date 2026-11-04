Ormanda termal dronla görüntülenen karaca Bartın'ın doğal yaşamını gözler önüne serdi

Bartın ormanlarında termal gözlem

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri, kent ormanlarında yürüttükleri yaban hayatı envanter çalışması sırasında termal kamera taşıyan dronla bir karacayı doğal ortamında görüntüledi. Çekimler, habitatın farklı kotlarında sürdürülen çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Resmi verilere göre Bartın'ın yüzölçümü 2 bin 330 kilometrekare olup, bunun yüzde 64'ü ormanlarla kaplı. Ekipler, 25-30 metre ile 1600 metre arasında değişen rakımlardaki ormanlık alanlarda envanter çalışmalarını yürütüyor. Amaç, türlerin mevcudiyetini ve davranışlarını belgeleyerek koruma planlarına veri sağlamaktır.

Karacanın davranışları:

Görüntülerde, dişi olduğu tespit edilen karaca yalnız başına dolaşırken kaydedildi. Kayıtlarda hayvanın besin arayışı, su ihtiyacını karşılama davranışları ve çevresini dikkatle izleyerek ilerleyişi yer aldı. Karaca, ağaçlar arasında yavaşça ilerleyip ormanın derinliklerine doğru kayboldu.

Çekilen görüntüler, ekiplerin yaban hayatını gözlemleme yöntemlerine termal teknolojinin sağladığı avantajları gösterirken, araştırmanın doğal zenginliklerin korunması, yaban hayatının gelecek nesillere aktarılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflerine hizmet ettiğini ortaya koyuyor.

BARTIN'DA YABAN HAYATI ENVANTER ÇALIŞMALARI SIRASINDA TERMAL KAMERA İLE DOĞAL ORTAMINDA DOLAŞAN KARACA GÖRÜNTÜLEDİ.