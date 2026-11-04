Çayıralan'ın minik elinden büyük adım: COP31'e destek için sıfır atık kutuları

Çayıralan'da miniklerden COP31'e sıfır atık desteği

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı olan COP31 öncesinde çevre bilincini artırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin hedefi, erken yaşta çevre duyarlılığı oluşturmak ve sıfır atık farkındalığını günlük yaşama taşımaktı.

Etkinlik ve atölye çalışması:

Program, İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlendi ve etkinliğe Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar, kurum amirleri, kamu personeli ile İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Katılımcılar, hem çocuklarla hem de kurum temsilcileriyle birlikte gruplar oluşturarak geri dönüşüm kutuları hazırladı.

Atölye kapsamında çocuklara atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün günlük hayattaki rolü anlatıldı. Çalışma, çocukların uygulamalı öğrenmesine olanak vererek teorik bilgiyi pratiğe döktü.

Uygulama ve teslim:

Etkinlik sonunda minik öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm kutuları, kullanılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Bu adım, hazırlanan materyalin doğrudan topluma kazandırılmasını sağlayarak sürdürülebilir uygulamaları teşvik etti.

Program boyunca Emre Açar çocuklarla yakından ilgilenip çalışmalara eşlik etti; etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, küçük yaşlardan itibaren çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacına hizmet etti.

YOZGAT’IN ÇAYIRALAN İLÇESİNDE, 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) ÖNCESİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE SIFIR ATIK FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.